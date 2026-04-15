Wwe 2K26 arriva la stagione 2 con nuove superstar e contenuti esclusivi

2K lancia la Stagione 2 di WWE 2K26 con nuovi personaggi e contenuti extra, disponibile dal 15 aprile. Tra le novità arrivano superstar storiche e versioni alternative inedite, insieme a strumenti aggiuntivi per la personalizzazione.

La Stagione 2 di WWE 2K26 è disponibile da oggi con un aggiornamento che amplia roster e modalità di gioco. Chi ha installato il titolo entro il 15 aprile 2026 parte già avvantaggiato, avanzando automaticamente di 20 livelli nel percorso stagionale.

Nel percorso Premium fanno il loro debutto nella serie Ax, Smash e Crush dei Demolition insieme a Kelly Kelly. Si tratta di ingressi mai visti prima nel franchise WWE 2K, accompagnati da 35 nuove mosse e provocazioni che arricchiscono le possibilità in ring.

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Con questa stagione cambia anche la gestione dei contenuti a pagamento. Tutti i nuovi personaggi DLC del percorso Premium risultano sbloccati fin dal primo livello, consentendo ai giocatori di utilizzarli immediatamente senza progressione iniziale.

Tra le aggiunte figurano anche tre versioni alternative ispirate alle Wasteland di Kairos. Rhea Ripley “Ripper Queen”, CM Punk “Ripper” in due varianti e Becky Lynch “Lilith” portano con sé animazioni dedicate, musiche personalizzate e accessori scenici come protesi meccaniche e ali infuocate.

Il pacchetto introduce inoltre nuovi strumenti per la creazione dei personaggi. Sono disponibili elementi estetici e mosse inedite, tra cui outfit iconici come il corsetto nero e gli stivali di Stephanie McMahon visti a WrestleMania 32, oltre a una selezione di magliette ufficiali.

Nel percorso gratuito trova spazio una versione aggiornata di Oba Femi ispirata al match del 13 dicembre 2025 contro Cody Rhodes. Il personaggio, con un look richiesto dai fan, viene sbloccato raggiungendo il livello 40.

I Demolition, storica squadra nata nel 1987, arrivano con ingresso completo, animazioni e la celebre mossa finale “Demolition Decapitation”. Il trio, composto da Ax, Smash e successivamente Crush, ha conquistato tre titoli di coppia nella WWE.

Kelly Kelly entra nel roster ripercorrendo la sua carriera iniziata nella ECW da giovanissima. Dopo il passaggio tra Raw e SmackDown, ha conquistato il Divas Championship nel 2011 e il titolo 24/7 nel 2019 durante Raw Reunion.

La Stagione 2 del Ringside Pass è inclusa nelle edizioni Attitude Era e Monday Night War come parte del Season Pass, mentre resta acquistabile separatamente per chi possiede altre versioni del gioco.