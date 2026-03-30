WWE 2K26 si aggiorna con la patch 1.07 e i bonus per WrestleMania 42
WWE 2K26 aggiorna il gioco con la patch 1.07 per migliorare il bilanciamento e preparare WrestleMania 42. Introdotti bonus esperienza, modifiche al gameplay e nuovi contenuti per rendere le partite più fluide e accessibili.
Con l’avvicinarsi di WrestleMania 42, Visual Concepts e 2K intervengono su WWE 2K26 con un aggiornamento corposo. La patch 1.07 modifica diversi aspetti del gioco, puntando soprattutto su un’esperienza più equilibrata e su una progressione meno lenta per i giocatori.
Uno dei cambiamenti principali riguarda il Ringside Pass, che si prepara alla seconda stagione in arrivo il 15 aprile. Gli utenti ricevono punti esperienza sufficienti a salire subito di 20 livelli nella stagione in corso, mentre un ulteriore bonus sarà disponibile per chi accederà al gioco entro metà aprile e collegherà l’account 2K.
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Per rendere più rapido l’avanzamento, gli sviluppatori hanno ridotto i punti necessari per ogni livello, portandoli da 800 a 625. Anche i bonus esperienza consumabili risultano più efficaci, facilitando l’accesso alle ricompense senza richiedere sessioni di gioco prolungate.
Sul fronte del gameplay, la patch introduce interventi mirati alla gestione dell’energia durante i match. La barra della resistenza ora si consuma e si ricarica in modo più graduale, evitando rallentamenti e rendendo gli incontri più dinamici e realistici.
Le modifiche coinvolgono anche le contromosse nei match con più partecipanti, che ora richiedono meno energia. Cambia inoltre l’interazione con l’arbitro: è più difficile incorrere in squalifiche immediate dopo un colpo accidentale, riducendo il rischio di finali improvvisi.
Tra le novità si segnalano nuove animazioni e mosse speciali, tra cui la Cradle Flatliner di Chelsea Green e la Glamour Shot di Blake Monroe. Questi contenuti ampliano le possibilità di personalizzazione nella modalità Creazioni.
Aggiornamenti anche per la modalità The Island, dove l’accesso al sistema di Prestigio è stato semplificato. In occasione dell’evento dedicato a WrestleMania, dal 30 marzo al 15 aprile le partite PvP garantiranno il doppio della valuta virtuale, utile per potenziamenti e contenuti aggiuntivi.
La patch interviene infine su stabilità e prestazioni generali, con miglioramenti nelle modalità Universo e La mia FAZIONE e tempi di caricamento più rapidi nel menu Creazioni. 2K conferma così l’intenzione di continuare a sviluppare il gioco seguendo le richieste della community.