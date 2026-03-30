WWE 2K26 si aggiorna con la patch 1.07 e i bonus per WrestleMania 42

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WWE 2K26 aggiorna il gioco con la patch 1.07 per migliorare il bilanciamento e preparare WrestleMania 42. Introdotti bonus esperienza, modifiche al gameplay e nuovi contenuti per rendere le partite più fluide e accessibili.

WWE 2K26 si aggiorna con la patch 1.07 e i bonus per WrestleMania 42