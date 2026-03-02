Anker presenta le novità al MWC 2026 tra ricarica smart e robot domestici

Anker Innovations presenta al MWC 2026 nuovi dispositivi per ricarica e smart home, puntando su autonomia e praticità. Tra le novità un caricatore con display intelligente e robot domestici pensati per semplificare le attività quotidiane.

Al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, in programma dal 2 al 5 marzo, Anker Innovations ha mostrato una nuova gamma di prodotti dedicati alla tecnologia consumer. L’azienda amplia l’offerta tra ricarica, casa intelligente, robotica e audio, con dispositivi pensati per l’uso quotidiano.

Tra le novità spicca l’Anker Nano Charger 45W, ora disponibile anche nella colorazione Cosmic Orange. Si tratta di un caricatore compatto con display integrato capace di riconoscere il modello di iPhone collegato e adattare la ricarica in tempo reale. Il dispositivo include una modalità certificata TÜV per preservare la batteria nel lungo periodo ed è progettato con pin pieghevoli per facilitare l’utilizzo in viaggio. Il prezzo annunciato per l’Europa è di 49,99 euro.

Debutta anche la Anker Prime Wireless Charging Station, una soluzione pieghevole 3-in-1 che consente di ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods. Supporta la ricarica Qi2 fino a 25W e integra un sistema di raffreddamento attivo che mantiene basse le temperature durante l’uso. Arriverà nei mercati europei a 149,99 euro.

Nel comparto audio, Soundcore introduce le nuove Space 2, cuffie over-ear pensate per viaggi e uso prolungato. Offrono cancellazione del rumore a più livelli, autonomia fino a 50 ore con ANC attivo e ricarica rapida che garantisce ore di ascolto in pochi minuti. Il design con cuscinetti in memory foam punta sul comfort anche nelle sessioni più lunghe. Il prezzo previsto è di 129,99 euro. Qui su Amazon le offerte.

Per la casa arriva il robot aspirapolvere eufy Omni C28, progettato soprattutto per chi vive con animali domestici. Integra un sistema di lavaggio con rullo autopulente e una potenza di aspirazione elevata, mentre la stazione automatica gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura riducendo la manutenzione manuale. È già disponibile a partire da 549 euro.

Tra le soluzioni per l’esterno, eufy propone il Robot Lawn Mower C15, rasaerba automatico senza cavi perimetrali. Utilizza un sistema di visione basato su intelligenza artificiale per mappare il giardino ed evitare ostacoli, coprendo superfici fino a 500 metri quadrati. Il lancio è previsto nella primavera 2026.

Completa la gamma il tiralatte indossabile eufy S2 Pro, dotato di sistema di riscaldamento e vibrazione per migliorare l’efficienza e il comfort. Il dispositivo funziona senza fili, è controllabile tramite app e integra sensori per monitorare il riempimento, offrendo una soluzione pensata per l’uso quotidiano.

Le novità saranno mostrate anche durante l’evento ShowStoppers del 1° marzo al Pedralbes Royal Palace, dove addetti ai lavori e stampa potranno provare direttamente i dispositivi presentati.