Anker Innovations svela le ultime novità per la ricarica e la smart home al MWC 2025

Anker Innovations partecipa al Mobile World Congress 2025 presentando le sue nuove soluzioni tecnologiche attraverso eventi esclusivi fuori dalla fiera principale.

Tra i prodotti più attesi, il Caricatore USB-C Anker Zolo 140W e l’eufy E20 Smart Vacuum 3-in-1, dispositivi sviluppati per migliorare l’efficienza e la praticità nella vita quotidiana.

Caricatore USB-C Anker Zolo 140W: Potenza e Sicurezza Avanzata

Il nuovo Anker Zolo 140W sfrutta la tecnologia GaN per garantire elevate prestazioni e sicurezza. Con due porte USB-C ad alta velocità, può ricaricare un MacBook Air 15” dallo 0 al 50% in soli 30 minuti, supportando fino a quattro dispositivi contemporaneamente.

Il sistema di protezione ActiveShield 3.0 monitora la temperatura oltre 6 milioni di volte al giorno, mentre il display a colori fornisce dati chiari sullo stato della ricarica.

eufy E20: Il primo robot aspirapolvere modulare 3-in-1

L’eufy E20 introduce un design modulare FlexiONE 3-in-1, che permette di utilizzarlo come scopa elettrica, aspirapolvere manuale e robot aspirapolvere. Con una potenza di aspirazione di 30.000 Pa e un sistema di filtraggio AeroTurbo a cinque stadi, cattura fino al 99,97% delle particelle di 0,3 micron, migliorando la qualità dell’aria.

Il sistema Triple-Line Obstacle Avoidance con LiDAR e sensori laser assicura una navigazione precisa, evitando ostacoli in tempo reale. Tra le caratteristiche aggiuntive, una ricarica più veloce del 40%, una spazzola Pro-Detangle Comb anti-groviglio e un sacchetto da 3L in grado di raccogliere detriti fino a 75 giorni.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, è possibile visitare i seguenti link:

Caricatore USB-C Anker Zolo 140W su Amazon

eufy E20 su Amazon

