Anker Innovations al CES 2026: nuove soluzioni per ricarica, smart home ed entertainment

Anker Innovations porta al CES 2026 un portafoglio articolato di dispositivi di nuova generazione, spaziando dalla ricarica avanzata alla casa intelligente fino all’intrattenimento audio-video. La presentazione avviene nell’ambito delle principali attivazioni della fiera di Las Vegas, con prodotti progettati per migliorare efficienza, integrazione e usabilità quotidiana.

Tra le novità più rappresentative figurano caricabatterie compatti ad alta potenza, stazioni wireless multifunzione, soluzioni per la produttività da scrivania, dispositivi per la cura della casa e una gamma completa di prodotti audio e video. Il catalogo include caricabatterie Nano con display intelligente, stazioni di ricarica wireless 3-in-1, prese multiple con clamp, docking station modulari, sistemi di accumulo energetico e nuovi dispositivi per la smart home.

Una parte significativa della lineup è stata inoltre selezionata come Honoree nel programma CES 2026 Innovation Awards, riconoscimento assegnato a prodotti che si distinguono per design, innovazione e funzionalità. Tra questi rientrano caricabatterie ad alta potenza con display integrato, sistemi di accumulo portatili di seconda generazione, robot aspirapolvere evoluti e auricolari di nuova concezione.

Nel segmento ricarica rapida, Anker introduce una nuova generazione di accessori capaci di riconoscere automaticamente i dispositivi collegati, ottimizzando potenza e gestione termica. I nuovi modelli integrano display interattivi per il monitoraggio in tempo reale, supporto alla ricarica wireless Qi2 fino a 25W e sistemi di protezione avanzata per preservare la salute delle batterie.

Il caricatore Nano da 45W con smart display adotta un design pieghevole a 180° e un formato ultracompatto, offrendo prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti pur mantenendo temperature più basse durante la ricarica. Il display frontale fornisce informazioni chiare su potenza erogata e stato termico, migliorando il controllo dell’utente.

Accanto a questo, la stazione wireless Prime 3-in-1 combina ricarica ad alta velocità per smartphone, smartwatch e auricolari in una struttura pieghevole e portatile. Il sistema di raffreddamento integrato consente una ricarica stabile anche con più dispositivi collegati contemporaneamente.

Per l’ambiente di lavoro domestico, la nuova power strip Nano 10-in-1 con clamp consente di centralizzare alimentazione e ricarica direttamente sulla scrivania, garantendo fino a 70W su singola porta USB-C e protezione avanzata contro le sovratensioni. La docking station Nano 13-in-1 introduce invece un hub rimovibile integrato, supporto per triplo display e trasferimento dati ad alta velocità, pensata per postazioni professionali ad alte prestazioni.

Nel settore eufy dedicato a genitori e prima infanzia, debutta un lavabiberon da tavolo ad alta capacità con disinfezione automatizzata a 360 gradi. Il sistema combina getti ad alta pressione per la rimozione dei residui più difficili e un’asciugatura rapida studiata per limitare la proliferazione batterica.

La divisione eufy Clean amplia l’offerta con un robot aspirapolvere dotato di lavaggio avanzato, aspirazione ad alta potenza e intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico di superfici e ambienti. Il dispositivo regola in autonomia modalità operative, forza di lavaggio e altezza delle ruote, integrando anche una soluzione igienizzante e un sistema di profumazione ambientale.

Sul fronte sicurezza domestica, le nuove soluzioni eufy includono un videocitofono con tracciamento intelligente dei visitatori, campo visivo esteso e riprese in alta risoluzione, oltre a una videocamera da esterno con alimentazione solare, visione notturna a colori in 4K e batteria ad alta capacità. Completa la gamma una serratura smart con riconoscimento facciale 3D, videocamera integrata e ampia compatibilità con gli ecosistemi di casa intelligente.

Il brand soundcore presenta una serie di prodotti dedicati all’audio personale e domestico. Tra questi spiccano auricolari dual-form capaci di combinare design open-ear e cancellazione attiva del rumore nello stesso dispositivo, soluzioni pensate per il sonno con sistemi avanzati di riduzione del rumore e nuovi altoparlanti portatili resistenti ad acqua e polvere, con lunga autonomia.

Nel comparto video, la linea Nebula introduce proiettori portatili e sistemi home cinema di fascia alta. Le nuove proposte includono modelli Full HD compatti con servizi di streaming integrati e soluzioni 4K laser ad alta luminosità, abbinate a sistemi audio wireless multicanale e configurazione automatica tramite intelligenza artificiale, pensate anche per l’utilizzo outdoor con accessori dedicati.