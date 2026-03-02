Emma Carratelli morta a 24 anni durante Erasmus in Spagna

Emma Carratelli è morta a 24 anni durante l’Erasmus a Cordoba per un improvviso problema cardiaco. La studentessa di Veterinaria della Federico II era ricoverata in ospedale, senza precedenti patologie note.

Emma Carratelli, 24 anni, è deceduta a Cordoba mentre si trovava in Spagna per un periodo di studio Erasmus. La giovane, iscritta al quarto anno di Medicina veterinaria all’Università Federico II di Napoli, era stata ricoverata nel reparto di cardiologia dell’ospedale cittadino.

Originaria di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, Emma non aveva mai segnalato problemi di salute prima del malore che ha portato al ricovero. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente fino al decesso.

La notizia ha colpito profondamente studenti e docenti dell’ateneo napoletano. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria hanno ricordato la giovane come una studentessa brillante e appassionata.

Nel messaggio diffuso dall’università si parla della sua energia e della sua presenza tra i corridoi dell’ateneo, dove il suo accento toscano era diventato familiare. Viene descritta come una ragazza determinata, legata a Napoli e agli animali, sempre disponibile con i colleghi.

Docenti e compagni sottolineano come la sua determinazione e il suo entusiasmo resteranno un esempio per chi continua il percorso di studi. L’ateneo ha espresso vicinanza alla famiglia, condividendo il dolore per una scomparsa così improvvisa.