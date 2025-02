Kim Sae-ron trovata morta in casa a Seul: l'attrice sudcoreana aveva 24 anni

L'attrice sudcoreana Kim Sae-ron è stata trovata morta nella sua abitazione di Seongsu-dong, a est di Seul, domenica 16 febbraio 2025. Aveva 24 anni. Un'amica, preoccupata per non averla vista a un appuntamento previsto, ha scoperto il corpo e avvisato le autorità. La polizia ha dichiarato di non aver riscontrato segni di violenza e sta indagando sulle circostanze del decesso.

Kim Sae-ron ha iniziato la sua carriera a 9 anni, ottenendo riconoscimento internazionale con il film "A Brand New Life" (2009). Ha poi consolidato la sua fama con "The Man from Nowhere" (2010). Nel 2023, ha recitato nella serie Netflix "Bloodhounds".

Nel 2022, Kim è stata coinvolta in un incidente stradale mentre guidava in stato di ebbrezza, causando danni a un trasformatore elettrico e interruzioni di corrente nella zona. Questo evento ha portato a una pausa nella sua carriera e a una multa significativa.

La sua morte ha riacceso il dibattito sulla pressione esercitata sulle celebrità in Corea del Sud. Il gruppo Women Celebrities Gallery ha sottolineato la necessità di maggiore compassione per prevenire future tragedie, evidenziando come critiche infondate e commenti malevoli possano distruggere la vita di una persona.