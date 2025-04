È morta a 24 anni Sophie Nyweide, attrice di Mammoth e Noah

Sophie Nyweide, attrice statunitense nota per i suoi ruoli nei film Mammoth e Noah, è morta a 24 anni a Manchester, nel Vermont. Il decesso è avvenuto il 14 aprile ed è stato annunciato dalla famiglia in un necrologio citato da Variety e The Hollywood Reporter.

Nata l’8 luglio 2000 a Burlington, Sophie aveva cominciato a recitare a 10 anni, apparendo in sette film. È diventata nota interpretando Jackie, la figlia dei personaggi di Michelle Williams e Gael García Bernal nel film Mammoth (2009) di Lukas Moodysson, presentato al Festival di Berlino. Il suo personaggio trascorreva molto tempo con la tata filippina, interpretata da Marife Necesito, mentre i genitori erano assenti.

Oltre a Mammoth, ha recitato in I numeri dell’amore (2010) accanto a Jessica Alba, nel ruolo di una ragazza la cui madre è malata di cancro. È apparsa anche in Il matrimonio di mia sorella (2007) di Noah Baumbach, La teoria delle ombre (2010) con James Franco, e in Noah (2014) di Darren Aronofsky, con Russell Crowe.

La passione per la recitazione era nata grazie al cinema Village Picture Shows di Manchester, che sua madre Shelly Gibson, ex attrice, aveva acquistato nel 2003. La famiglia non ha indicato apertamente la causa della morte, ma ha parlato di sofferenze interiori, traumi e del rifiuto delle cure: "Sophie era una ragazza gentile e fiduciosa... si è curata da sola per affrontare tutti i traumi e la vergogna che si portava dentro, e questo l'ha portata alla morte".