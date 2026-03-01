Elisabeta Boldijar trovata morta a Catania, indagini per omicidio

Elisabeta Boldijar è stata trovata morta a Catania in un edificio abbandonato, uccisa secondo gli investigatori. Il corpo, tra rifiuti e con abiti strappati, era lì da giorni e ora la polizia cerca il responsabile.

Il corpo di Elisabeta Boldijar, 36 anni, è stato scoperto a Catania all’interno di uno stabile dismesso in via Cristoforo Colombo. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, che hanno notato il cadavere tra i rifiuti e hanno chiamato i soccorsi.

Quando sul posto sono arrivati gli agenti e il personale del 118, per la donna non c’era più nulla da fare. Il corpo era in parte senza vestiti, con indumenti strappati, e gli investigatori ritengono che fosse lì da diversi giorni.

La pista seguita dalla Procura di Catania è quella dell’omicidio. Non risultano denunce di scomparsa legate alla 36enne e finora non sono emerse segnalazioni utili a chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte.

Boldijar, di origine romena e senza fissa dimora, aveva precedenti per piccoli furti e frequentava ambienti legati alla prostituzione e al consumo di droga. Elementi che ora vengono esaminati per ricostruire gli ultimi movimenti.

La squadra mobile ha diffuso la foto della vittima per raccogliere informazioni e invita chiunque possa aiutare a farsi avanti. L’indagine è coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro, che affiderà l’incarico per l’autopsia nei prossimi giorni.