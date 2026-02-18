Donna trovata morta e decapitata a Scandicci, indagini per omicidio

A Scandicci una donna è stata trovata morta e decapitata in un’area verde dell’ex Cnr, scoperta avvenuta in tarda mattinata dopo la segnalazione di alcuni senzatetto presenti nella zona.

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto a Scandicci, alle porte di Firenze, nell’area dell’ex Cnr vicino al parco del casello dell’Acciaiolo. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando alcuni senza fissa dimora hanno dato l’allarme dopo aver notato il cadavere.

La vittima, al momento non identificata, sarebbe anch’essa una clochard che frequentava la zona. Il corpo presentava segni evidenti di violenza ed è stato trovato privo della testa, elemento che ha subito indirizzato le indagini verso l’ipotesi di omicidio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scandicci insieme ai militari del comando provinciale di Firenze. Presenti anche il magistrato di turno della Procura, Alessandra Falcone, e il medico legale incaricato dei primi accertamenti.

L’area è stata isolata dagli agenti della polizia locale per consentire i rilievi della scientifica, tuttora in corso. La zona, di proprietà comunale, è destinata a parco pubblico con spazi per passeggiate e aree per cani.

Il cadavere si trovava nei pressi dell’unico edificio presente, un casolare abbandonato e murato per impedire occupazioni. A poca distanza, meno di cento metri, si trova anche l’istituto superiore Russel Newton.