Aurora Livoli, la 19enne di Latina trovata morta a Milano: indagini per omicidio

Aurora Livoli, 19 anni di Latina, è stata trovata senza vita a Milano. Le autorità indagano per omicidio dopo il ritrovamento nel cortile di un complesso residenziale, in via Paruta. La ragazza era priva di documenti e telefono.

È Aurora Livoli la ragazza trovata senza vita nel cortile interno di un complesso residenziale a Milano, episodio per cui gli investigatori stanno lavorando con l’ipotesi di omicidio.

Il corpo è stato scoperto nella mattina di lunedì 29 dicembre in via privata Paruta, nella periferia nord della città. La giovane era priva di documenti e di telefono, circostanza che ha reso più difficile l’identificazione nelle prime ore.

Aurora aveva 19 anni: era nata a Roma e viveva in provincia di Latina, nell’area di Monte San Biagio. La famiglia ne aveva denunciato l’allontanamento dopo la scomparsa, avvenuta lo scorso 4 novembre.

L’ultimo contatto con i genitori risaliva al 26 novembre: in quella conversazione la ragazza aveva riferito di stare bene e di non voler rientrare a casa, senza però indicare dove si trovasse.

Per arrivare al suo nome, i carabinieri hanno diffuso alcuni frame estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che mostravano la giovane poco prima dell’ingresso nel condominio. Dopo la pubblicazione delle immagini, i genitori l’hanno riconosciuta e si sono presentati in caserma il 30 dicembre.

Gli accertamenti proseguono per chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento. Secondo le prime informazioni, sul corpo sarebbero stati notati segni compatibili con un’aggressione.

Dalla provincia di Latina, intanto, è arrivata la notizia dello shock nella comunità locale: il sindaco di Monte San Biagio ha riferito di aver appreso la vicenda nelle stesse ore dell’identificazione.

In base a quanto emerso, Aurora aveva frequentato l’istituto tecnico Pacinotti di Fondi, lo stesso istituto citato nei giorni scorsi per il caso del quattordicenne Paolo Mendico, morto a settembre.