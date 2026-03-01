Meteo Italia, anticiclone dominante e clima mite a inizio marzo

Italia sotto anticiclone a inizio marzo per la presenza stabile di alta pressione che blocca perturbazioni. Clima mite con picchi oltre 20 gradi al Sud e poche piogge al Nord, concentrate soprattutto tra Piemonte e Liguria.

L’Italia apre marzo con un quadro meteo stabile, guidato da un anticiclone che tiene lontane le perturbazioni. L’aria fredda resta fuori scena e le condizioni ricordano quelle delle ultime settimane, con poche variazioni e cieli spesso tranquilli.

Domenica si presenta con differenze tra Nord e resto del Paese. Le regioni settentrionali vedono più nuvole per correnti umide in risalita da sud, con deboli piogge attese tra Piemonte, Liguria e ovest della Lombardia, soprattutto tra pomeriggio e sera. Più aperto il cielo verso Veneto ed Emilia-Romagna, pur con aria umida nei bassi strati.

Al Centro la giornata scorre con nubi irregolari ma senza precipitazioni significative. Il tempo resta asciutto e senza particolari cambiamenti, con spazi soleggiati alternati a momenti più grigi.

Situazione diversa al Sud, dove il sole domina e regala un clima quasi primaverile. Le temperature salgono oltre la media del periodo e in diverse aree si superano i 20°C, grazie anche all’afflusso di aria più calda.

Nei giorni successivi lo scenario cambia poco. Lunedì mattina al Nord si segnalano nuvole e nebbie, seguite da schiarite nel corso della giornata. Al Centro qualche pioggia interessa la Toscana, mentre altrove prevale il bel tempo. Il Sud resta stabile e caldo.

Martedì conferma la tendenza: cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese, con nebbie mattutine in Pianura Padana e maggiore copertura sulla Sardegna. La stabilità prosegue per diversi giorni, con temperature miti e poche piogge.

Un possibile cambiamento potrebbe affacciarsi dopo il 7-8 marzo, con correnti più fredde da est. Al momento resta un’ipotesi ancora incerta e senza effetti immediati sul quadro generale.