Meteo, temperature in rialzo sull'Italia: in arrivo sole e clima più mite grazie all'anticiclone

L'ondata di freddo artico che ha investito l'Italia da Nord a Sud sta per concludersi. Già da mercoledì 9 aprile è previsto un rapido esaurimento dell’aria fredda, mentre l’anticiclone sub-tropicale si sta rafforzando e porterà condizioni meteo più stabili. Secondo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, nei prossimi giorni le temperature saliranno e il bel tempo sarà prevalente fino alla Domenica delle Palme.

Fino alla mattinata di mercoledì 9 aprile, l’influsso freddo continuerà a generare precipitazioni isolate, soprattutto su Sardegna e Sicilia, mentre il resto del Paese sarà in prevalenza soleggiato con locali annuvolamenti. Le temperature massime resteranno sotto la media, intorno ai 12-14°C nelle pianure e zone costiere. Le minime saranno prossime allo zero al Nord e anche più basse nelle aree collinari.

Da mercoledì pomeriggio inizierà l’affermazione dell’anticiclone, che spazzerà via l’aria fredda, ancora presente per poche ore al Sud. Tra giovedì 10 e sabato 12 aprile si prevede cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la penisola, con temperature in aumento fino a 20-22°C durante il giorno.

Un nuovo peggioramento è atteso da domenica 13 aprile per l’arrivo di una perturbazione atlantica che potrebbe portare piogge diffuse per l’intera Settimana Santa e anche durante le festività pasquali.

Le previsioni Meteo

Lunedì 7 aprile - Nord: cielo poco nuvoloso, clima fresco - Centro: instabilità in Sardegna, sole altrove - Sud: nubi sparse, rovesci locali in Sicilia

Martedì 8 aprile - Nord: nuvoloso al Nordovest - Centro: soleggiato e fresco, instabile in Sardegna - Sud: prevalenza di bel tempo

Mercoledì 9 aprile - Nord: soleggiato, clima più mite - Centro: stabile salvo instabilità in Sardegna - Sud: poco nuvoloso

Meteo, crollo termico in arrivo: torna l'inverno sull'Italia con piogge e freddo polare - Dopo giornate primaverili con massime fino a 25°C, l’Italia si prepara a un deciso ritorno dell’inverno, con un calo delle temperature fino a 10°C su tutto il territorio nazionale. A causare il brusco cambiamento sarà un nocciolo di aria fredda in arrivo dalla Russia, attualmente sul Mar Bianco tra Finlandia e Russia, che scivolerà verso sud nei prossimi giorni, spingendosi fino ai Balcani e alla nostra Penisola.

Previsioni meteo: Crollo delle temperature e neve fino in collina - Un'ondata di freddo proveniente dalla Svezia sta investendo l'Italia, causando un significativo calo delle temperature e portando nevicate fino alle zone collinari, soprattutto nelle regioni centrali. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, questa massa d'aria polare ha determinato una diminuzione termica di 6-7 gradi, posizionando molte aree del Paese al di sotto delle medie stagionali.

Allerta meteo oggi 1 aprile: piogge, temporali e venti forti in Abruzzo, Sicilia e altre 7 regioni - Maltempo diffuso sull’Italia con allerta arancione attiva per oggi, martedì 1 aprile, in Abruzzo e Sicilia. Il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile, emesso d’intesa con le regioni interessate, segnala una fase di instabilità causata da correnti settentrionali che alimentano una circolazione depressionaria sull’area ionica.