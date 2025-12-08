Meteo, alta pressione dominante e caldo anomalo: nubi basse, nebbie e clima mite sull'Italia

La presenza di una vasta area di alta pressione continua a determinare condizioni di tempo stabile su gran parte del Paese, con poche nubi, assenza di neve e temperature oltre la media stagionale. Il rialzo termico risulta evidente soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud, mentre al Nord persistono nebbie e nubi basse.

Secondo gli esperti, una nuova fase di clima più mite si sta imponendo su larga scala: la spinta anticiclonica impedirà infatti l’ingresso di perturbazioni e di aria fredda non solo sulla Penisola ma anche su buona parte d’Europa. Le elaborazioni meteo mostrano uno scenario atipico per dicembre, caratterizzato da caldo anomalo, scarsa ventilazione e accumulo di inquinanti.

Leggi anche Meteo, alta pressione africana fino a Santa Lucia: sole anomalo, nebbie e nubi basse in pianura

Dalla giornata dell’Immacolata la pressione atmosferica è aumentata rapidamente per effetto di una marcata rimonta anticiclonica. L’afflusso di aria subtropicale ha favorito un’impennata delle temperature che, secondo le previsioni, proseguirà per gran parte della settimana.

L’inverno in Pianura Padana e nelle grandi vallate interne non coincide automaticamente con giornate serene: l’alta pressione favorisce la formazione di nebbia e di strati persistenti di nubi basse. Il fenomeno dell’inversione termica intrappola l’aria fredda nei bassi strati, impedendo al suolo di riscaldarsi e limitando il rimescolamento dell’atmosfera.

Questa configurazione crea un vero e proprio “coperchio” che trattiene vicino al terreno gli agenti inquinanti. Traffico, riscaldamenti domestici e attività industriali contribuiscono così a incrementare la concentrazione di PM10, con rischio di superamento dei limiti consentiti.

Scenario opposto in montagna, dove le quote più alte si trovano al di sopra dello strato nebbioso. Qui l’aria si riscalda per subsidenza e l’irraggiamento solare è diretto: le temperature risultano quindi nettamente più miti rispetto alla pianura, con uno zero termico che sulle Alpi raggiunge valori quasi estivi compresi tra 3500 e 4000 metri.

Nelle principali città del Nord le temperature rimangono comprese tra 5 e 11°C, mentre al Centro-Sud i valori massimi possono avvicinarsi ai 20°C grazie a cieli più soleggiati. Le nubi basse interesseranno invece le coste dell’alto Tirreno.

Lunedì 8. Nord: prevalenza di sole, nebbie e nubi basse in Val Padana nelle ore notturne. Centro: tempo stabile e soleggiato. Sud: cielo sereno e clima mite.

Martedì 9. Nord: sole diffuso, nubi basse in Val Padana, pioviggine in Liguria. Centro: prevalenza di bel tempo con maggiore nuvolosità in Toscana. Sud: ampie schiarite e sole.

Mercoledì 10. Nord: nubi basse in Liguria, nebbie in pianura al mattino e in tarda serata. Centro: cielo poco o parzialmente nuvoloso, clima mite. Sud: soleggiato e molto mite.

Tendenza: persistenza delle condizioni anticicloniche con tempo stabile e temperature sopra la media.