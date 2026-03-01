Roma Juventus orario probabili formazioni e dove vederla

Roma-Juventus si gioca oggi all’Olimpico alle 20.45 per la corsa Champions. I giallorossi arrivano dal 3-0 alla Cremonese, i bianconeri da un’eliminazione europea nonostante il successo nel ritorno.

Allo stadio Olimpico va in scena Roma-Juventus, uno dei match più attesi della 27ª giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 1 marzo alle 20.45. In palio punti pesanti per la zona Champions, con entrambe le squadre in piena corsa tra quarto e terzo posto.

I giallorossi si presentano dopo una vittoria convincente: 3-0 contro la Cremonese, risultato che ha rilanciato entusiasmo e classifica. Situazione più complicata per i bianconeri, usciti dai playoff europei contro il Galatasaray nonostante il 3-2 ottenuto nel ritorno, deciso però dai gol subiti ai supplementari.

In campionato la Juventus deve riscattare lo stop contro il Como, che aveva interrotto la continuità di risultati. La sfida dell’Olimpico diventa così un passaggio chiave per entrambe nella lotta alle prime posizioni.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Roma dovrebbe schierarsi con Svilar tra i pali, difesa a tre con Mancini, Ndicka e Ghilardi. Sulle fasce Celik e Wesley, in mezzo Cristante e Koné. Davanti Pisilli e Pellegrini a supporto di Malen.

La Juventus risponde con Perin in porta, linea difensiva composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mediana spazio a Koopmeiners e Thuram, mentre sulla trequarti agiranno Conceicao, McKennie e Yildiz alle spalle di David.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv e dispositivi compatibili. Disponibile anche la visione in streaming attraverso l’app e il sito della piattaforma.