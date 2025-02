Como-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

La Juventus affronta il Como nella 24ª giornata di Serie A oggi, venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Sinigaglia. I bianconeri, guidati da Thiago Motta, cercano tre punti fondamentali per rimanere in corsa per la Champions League, mentre la squadra lombarda, allenata da Cesc Fàbregas, punta a una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Attualmente, la Juventus è quinta in classifica con 40 punti, a due lunghezze dalla Lazio quarta, mentre il Como occupa il 15º posto con 22 punti, solo due punti sopra la zona retrocessione.

Probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Alex Valle; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; McKennie, Locatelli; Nico González, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e DAZN. Sarà inoltre disponibile in streaming sulle piattaforme DAZN, Sky Go e NOW.

L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione contro un avversario che ha già messo in difficoltà squadre come Atalanta, Milan e Roma. Ha inoltre elogiato il lavoro di Fàbregas, definendolo un tecnico coraggioso e propositivo.

Per quanto riguarda le scelte offensive, Motta non ha voluto rivelare se schiererà insieme Kolo Muani e Vlahovic, sottolineando l'importanza del collettivo e dell'equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

Il Como, dal canto suo, cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi in chiave salvezza, affidandosi all'esperienza di Fàbregas e alla voglia di riscatto dopo le recenti sconfitte.

Juventus-Empoli: formazioni, orario e dove seguire la partita - Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, la Juventus torna in campo oggi, domenica 2 febbraio 2025, affrontando l'Empoli nell'anticipo della 23ª giornata di Serie A. La partita si svolgerà all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle 12:30.

Champions League, sorteggio playoff: Juventus-PSV, Milan-Feyenoord, Atalanta-Bruges - A Nyon, in Svizzera, si sono svolti oggi i sorteggi per i playoff della UEFA Champions League 2024/25. Le squadre italiane coinvolte, Juventus, Milan e Atalanta, hanno conosciuto i rispettivi avversari per gli spareggi che si terranno a febbraio.La Juventus affronterà il PSV Eindhoven, una sfida che si preannuncia intensa.

Chi è Kevin Danso: il difensore austriaco nel mirino della Juventus - La Juventus sta puntando su Kevin Danso per rafforzare la difesa, soprattutto dopo l'infortunio di Pierre Kalulu, che si aggiunge alle assenze di Gleison Bremer e Juan Cabal. Secondo Sky Sport Italia, il club bianconero ha raggiunto un accordo con il Lens per un prestito oneroso del difensore austriaco, con un costo di 2,5 milioni di euro più 1,5 milioni in bonus legati alle prestazioni.