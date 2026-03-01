Amici 2025 1 marzo su Canale 5 ospiti e sfide verso il serale

Maria De Filippi guida la puntata di Amici 2025 del 1 marzo mentre la corsa al serale accelera e gli allievi cercano i tre sì decisivi. In studio nuovi giudici e ospiti musicali, con esibizioni e valutazioni decisive.

Domenica 1 marzo alle 14 su Canale 5 torna Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. La gara entra in una fase decisiva: restano in gioco otto cantanti e sei ballerini, tutti impegnati a conquistare i tre sì necessari per accedere al serale.

Al momento hanno già ottenuto la maglia oro, che garantisce l’accesso alla fase finale, i ballerini Emiliano e Alex e i cantanti Michele e Angie. Gli altri concorrenti puntano a raggiungerli nelle prossime prove.

Leggi anche: Amici : Speciale verso il Serale – Anticipazioni della puntata del 16 marzo 2025

Per la sfida di canto arrivano in studio Irene Grandi e Don Joe, chiamati a giudicare le esibizioni e stilare le valutazioni. Sul fronte della danza, invece, il compito spetta al coreografo Giorgio Madia e alla critica Francesca Bernabini.

Non mancano gli ospiti: sul palco si esibiranno Bresh con il brano “Introvabile” e Alessio Bernabei con “Tevere”. Presente anche Giusy Buscemi, volto della fiction “Vanina - Un vicequestore a Catania”, in onda sulla stessa rete.