Amici 2024, sabato 10 maggio: ospiti, sfide e anticipazioni dell'ottava puntata su Canale 5

Sabato 10 maggio, Maria De Filippi torna in prima serata su Canale 5 con l’ottavo appuntamento del serale di Amici 2024. Sul palco i sei talenti rimasti in gara si sfideranno in prove di canto e ballo: i cantanti Antonia, Nicolò e Trigno, e i ballerini Alessia, Daniele e Francesco, divisi in tre squadre. Si tratta dell’ultima puntata con sfide a squadre prima della finale, e a decidere il destino degli allievi sarà una giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Tra gli ospiti della serata, la cantante Annalisa, che presenta in anteprima il nuovo singolo “Maschio”, e Fred De Palma con la performance esclusiva di “Barrio Lambada”. Spazio anche alla comicità di Geppi Cucciari, che porterà sul palco ironia e satira d’attualità. L’appuntamento è alle 21.30 su Canale 5 per un nuovo show tra emozioni, eliminazioni e colpi di scena nel talent show più seguito della stagione.

