Amici : Speciale verso il Serale – Anticipazioni della puntata del 16 marzo 2025

Oggi, domenica 16 marzo 2025, alle ore 14:00 su Canale 5, andrà in onda "Amici Verso il Serale", l'ultimo appuntamento pomeridiano prima dell'inizio della fase serale del talent show condotto da Maria De Filippi.

Lo speciale ripercorrerà i sei mesi trascorsi dagli allievi nella scuola, evidenziando il loro percorso di crescita attraverso studio, lezioni e sfide affrontate. Saranno mostrati momenti di gioia, difficoltà, emozioni contrastanti e i traguardi raggiunti, culminando nell'assegnazione della maglia oro che consente l'accesso al serale.

Le squadre del Serale

I 16 talenti ammessi al serale sono stati suddivisi in tre squadre, ciascuna guidata da due insegnanti:

Squadra Zerbi-Celentano : Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Vybes (cantanti); Alessia, Chiara, Daniele (ballerini).

Squadra Cuccarini-Emanuel Lo : Luk3, Senza Cri (cantanti); Asia, Francesco (ballerini).

Squadra Pettinelli-Lettieri: Nicolò, TrigNo (cantanti); Dandy, Francesca, Raffaella (ballerini).

Presentazione degli inediti

Durante la puntata, i cantanti presenteranno i loro brani inediti:

Antonia : "Romantica"

Nicolò : "Cuore bucato"

Jacopo Sol : "Tutti"

Chiamamifaro : "Leone"

TrigNo : "Cento sigarette"

Senza Cri : "Grande Muraglia"

Vybes : "Chiedere aiuto"

Luk3: "Roma lo sa"

Il pubblico avrà la possibilità di votare il brano preferito inserendo una pallina colorata per l'allievo prescelto. Al termine della sfida, Jacopo Sol e Vybes risulteranno i più votati, candidandosi come favoriti per la fase serale.

Inizio del Serale

La fase serale di "Amici 24" inizierà ufficialmente sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. La direzione artistica sarà affidata a Stéphane Jarny, con Paola Di Gesu come produttore esecutivo e Andrea Vicario alla regia.

Appuntamento oggi alle 14:00 su Canale 5 per vivere insieme questo speciale preludio al serale, che promette emozioni e sorprese.

Che tempo che fa di Fabio Fazio: ospiti e anticipazioni per domenica 16 marzo 2025 - Questa sera, domenica 16 marzo 2025, alle 19:30, andrà in onda una nuova puntata di "Che tempo che fa" su NOVE e in streaming su Discovery+. Il programma, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ospiterà figure di spicco del mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo.

Verissimo - Anticipazioni del 16 marzo 2025: Ospiti Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro - Oggi, domenica 16 marzo, alle 16:30 su Canale 5, va in onda una nuova puntata di 'Verissimo'. Silvia Toffanin intervista Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli dell'attrice Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. I due ricordano la madre, che ha sempre affrontato la vita con sorriso e coraggio.

Chi è Lucrezia Guidone ospite a 'La volta buona' : anticipazioni su 'Mare Fuori 5' - Oggi, mercoledì 12 marzo 2025, Lucrezia Guidone sarà ospite di Caterina Balivo nel programma "La volta buona". L'attrice, che dal 2023 interpreta la direttrice del carcere nella serie "Mare Fuori", fornirà anticipazioni sulla quinta stagione della fiction, disponibile in anteprima su RaiPlay a partire da oggi.