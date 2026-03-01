MotoGP Thailandia 2026, orari gara e griglia di partenza a Buriram

Marco Bezzecchi scatta in pole nel GP della Thailandia dopo le qualifiche, prima gara della stagione MotoGP 2026 a Buriram con Acosta vincitore della Sprint. Semaforo verde alle 9 italiane con diretta su Sky e differita su TV8.

La stagione 2026 della MotoGP prende il via in Thailandia. Oggi, domenica 1 marzo, i piloti tornano in pista sul circuito di Buriram per il primo Gran Premio dell’anno, dopo l’anticipazione della Sprint disputata ieri.

Nella gara breve del sabato ha vinto Pedro Acosta con la Ktm, davanti alla Ducati di Marc Marquez e all’Aprilia di Raul Fernandez. Un risultato che ha già dato indicazioni sui valori in pista alla vigilia della corsa lunga.

In pole position parte Marco Bezzecchi su Aprilia. Accanto a lui in prima fila ci sono Marc Marquez e Raul Fernandez. Seconda fila con Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin e Pedro Acosta, mentre Alex Marquez, Ai Ogura e Franco Morbidelli occupano la terza.

Più indietro Francesco Bagnaia, tredicesimo in griglia, preceduto tra gli altri da Joan Mir, Brad Binder e Johann Zarco. Completano lo schieramento Luca Marini, Diogo Moreira, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Jack Miller, Alex Rins, Enea Bastianini, Toprak Razgatlioglu e Michel Pirro.

La partenza del Gran Premio della Thailandia è fissata alle 9 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su Sky Go e NOW. La visione in chiaro su TV8 è prevista nel pomeriggio, alle 14.