MotoGp Valencia: orari, nuova griglia di partenza e dove seguire la gara in diretta

Torna in azione la MotoGp con il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione in programma oggi, domenica 16 novembre. Un round che chiude un campionato già assegnato a Marc Marquez, pilota Ducati attualmente fermo per infortunio.

In qualifica il più veloce è stato Marco Bezzecchi, autore della pole position in 1’28”809. Al suo fianco scatteranno Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, protagonisti di una sessione molto combattuta. La gara riparte dal successo dell’Aprilia in Portogallo, seguita dalla Gresini di Alex Marquez e dalla KTM di Pedro Acosta.

Tra i più attesi c’è Pecco Bagnaia, reduce dalla caduta in Portogallo e alla ricerca di un risultato significativo in chiusura di stagione.

Griglia di partenza del Gran Premio di Valencia

1. M. Bezzecchi (Q1)

2. A. Marquez (Q2)

3. F. Di Giannantonio (Q2)

4. R. Fernandez (Q2)

5. P. Acosta (Q2)

6. F. Quartararo (Q2)

7. F. Morbidelli (Q2)

8. J. Miller (Q2)

9. F. Aldeguer (Q2)

10. J. Mir (Q2)

11. J. Zarco (Q2)

12. A. Ogura (Q2)

13. L. Marini (Q1)

14. A. Espargarò (Q1)

15. B. Binder (Q1)

16. F. Bagnaia (Q1)

17. J. Martin (Q1)

18. M. Oliveira (Q1)

19. A. Rins (Q1)

20. E. Bastianini (Q1)

21. M. Vinales (Q1)

22. N. Bulega (Q1)

23. A. Fernandez (Q1)

24. S. Chantra (Q1)

Il Gran Premio di Valencia scatterà alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali SkySport, con disponibilità in streaming tramite SkyGo e NOW.