Sal Da Vinci vince Sanremo 2026, podio per Sayf e Ditonellapiaga

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì dopo il voto finale di giurie e pubblico. Sul podio Sayf e Ditonellapiaga, mentre Arisa e Fedez con Masini restano fuori dai primi tre. Emozione e messaggi di pace segnano la serata.

Sal Da Vinci conquista il Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì. L’annuncio arriva all’Ariston nella notte finale, con Carlo Conti sul palco insieme a Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti. Per il conduttore è l’ultima edizione prima del passaggio di testimone previsto nel 2027.

A giocarsi la vittoria erano rimasti in cinque: Sayf, Ditonellapiaga, Arisa, Fedez con Marco Masini e lo stesso Da Vinci. Il verdetto è arrivato dalla somma di televoto, sala stampa e giuria delle radio. Dietro al vincitore si piazza Sayf con Tu mi piaci tanto, seguito da Ditonellapiaga con Che fastidio!, che ottiene anche il premio per la miglior composizione.

Quarta posizione per Arisa con Magica favola. Chiudono la top five Fedez e Masini con Male necessario, dati tra i favoriti alla vigilia e premiati per il miglior testo. Il riconoscimento della critica Mia Martini va invece a Fulminacci con Stupida sfortuna.

La finale si apre in un clima segnato dalle notizie internazionali. Sul palco si parla di guerra e della crisi in Medio Oriente, mentre dal pubblico parte più volte il coro “pace”. Diversi artisti portano messaggi chiari: dalle Bambole di Pezza a Leo Gassmann, fino a Ermal Meta e Michele Bravi, che ricordano le vittime civili e i bambini colpiti dai conflitti.

Nel corso della serata arriva anche un annuncio inatteso. Carlo Conti scende in platea e ufficializza il nome del suo successore: Stefano De Martino sarà il prossimo direttore artistico e conduttore del Festival. Un passaggio simbolico, accolto con emozione dal pubblico.

Tra gli ospiti spicca Andrea Bocelli, che si presenta all’esterno dell’Ariston a cavallo e poi si esibisce al pianoforte con Il mare calmo della sera e Con te partirò, ricevendo una lunga standing ovation. I Pooh festeggiano la carriera dal palco di piazza Colombo, mentre Nino Frassica porta la sua comicità surreale.

Momento intenso con Gino Cecchettin, che ricorda le vittime di femminicidio leggendo i nomi delle donne uccise negli ultimi anni, tra cui la figlia Giulia. Il suo appello è diretto: rispetto e libertà non devono essere messi in discussione. Laura Pausini rilancia anche il gesto internazionale per chiedere aiuto in caso di violenza.

La serata si chiude tra storie personali e legami familiari. Molti artisti portano sul palco le proprie radici: c’è chi dedica la canzone alla madre, chi la invita sul palco, chi la ricorda tra il pubblico. Un filo comune che accompagna l’ultima notte del Festival fino al verdetto finale.