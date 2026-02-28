Sanremo, attesa per l'annuncio sul 2027 e possibile arrivo di De Martino

Carlo Conti apre a un annuncio sul Festival 2027 e cresce l’ipotesi Stefano De Martino ospite della finale. L’indiscrezione prende forza nelle ore che precedono l’ultima serata all’Ariston.

Mancano poche ore alla serata conclusiva di Sanremo 2026 e l’attenzione si concentra su quanto potrebbe accadere sul palco dell’Ariston oltre alla gara. Durante l’ultima conferenza stampa, Carlo Conti ha lasciato intendere che in finale arriverà un annuncio legato all’edizione del 2027, senza entrare nei dettagli ma precisando che avverrà “non troppo tardi”.

Da quel momento si sono moltiplicate le ipotesi. Tra queste, prende quota la presenza di Stefano De Martino nella puntata finale. Non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi circola con insistenza e viene considerata plausibile negli ambienti televisivi.

Se il conduttore di “Affari Tuoi” dovesse davvero salire sul palco, il suo intervento potrebbe non essere casuale. L’idea più accreditata è che Conti voglia aprire la strada a un possibile cambio alla guida del festival, con una sorta di passaggio simbolico verso il 2027.

Al momento resta tutto sul piano delle indiscrezioni. L’unico elemento certo è l’annuncio promesso dal direttore artistico, che potrebbe chiarire il futuro della manifestazione e il nome di chi sarà chiamato a guidarla nei prossimi anni.