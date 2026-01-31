Nicolò De Devitiis chiede aiuto per il cane Dotto: appello sui social dopo giorni di sofferenza

Il conduttore de Le Iene usa i social per chiedere aiuto: il suo Labrador Dotto sta male da giorni, senza una diagnosi. Sintomi gravi, notti in bianco e una corsa continua tra cliniche veterinarie.

Ha scelto i social non per raccontare un lavoro o un momento leggero, ma per esporsi senza filtri. Nicolò De Devitiis ha pubblicato una serie di messaggi e video per parlare delle condizioni di Dotto, il suo Labrador, alle prese da giorni con un problema di salute ancora senza nome.

Il cane sta male da tempo. Piange spesso, respira con difficoltà e fatica a muovere le zampe posteriori. Un quadro che preoccupa e che, nonostante visite e controlli, non ha ancora portato a una diagnosi chiara. La situazione si trascina, mentre l’ansia cresce.

Il racconto è quello di una corsa continua tra cliniche e specialisti. Visite di giorno, rientri notturni, uscite all’alba per provare a calmarlo e poi di nuovo dai veterinari. Una routine estenuante che sta mettendo a dura prova tutta la famiglia.

Nel suo messaggio, De Devitiis spiega di non dormire praticamente più. Le notti sono spezzate dai lamenti del cane e dalla paura di non riuscire ad aiutarlo. La mancanza di risposte mediche rende tutto più difficile.

Da qui la decisione di chiedere supporto alla rete. L’appello è diretto: chiunque abbia competenze, esperienze simili o contatti utili è invitato a farsi avanti. Un tentativo estremo, affidato alla condivisione.

In poche ore sono arrivati centinaia di messaggi. Consigli, segnalazioni di specialisti, testimonianze di casi simili. Una mobilitazione spontanea, nella speranza che tra le tante risposte possa esserci quella giusta per aiutare Dotto.