Bari, uomo travolto da autobus durante manovra muore in ospedale

Un uomo di 67 anni è morto a Bari dopo essere stato travolto da un autobus durante una manovra. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in piazza Moro, area trafficata vicino alla stazione, dove sono in corso accertamenti.

Un uomo di 67 anni è deceduto dopo essere stato investito da un autobus nel tardo pomeriggio di venerdì a Bari. L’incidente si è verificato in piazza Moro, punto nevralgico della città dove si trovano la stazione ferroviaria e il capolinea dei mezzi pubblici.

Il pedone è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al Policlinico, dove è morto alcune ore più tardi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Il mezzo coinvolto, appartenente all’azienda di trasporto pubblico Amtab, è stato posto sotto sequestro. Gli investigatori hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riferito dall’azienda, l’autista si è fermato subito dopo l’impatto e ha prestato i primi soccorsi insieme ad altri colleghi presenti, contattando immediatamente i sanitari. Il personale medico ha assistito sia il pedone sia il conducente.

L’Amtab ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, garantendo al tempo stesso supporto all’autista coinvolto e piena collaborazione con le autorità impegnate nelle indagini coordinate dall’autorità giudiziaria.