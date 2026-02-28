Chiara Iezzi racconta la depressione a Sanremo e il rapporto ritrovato con Paola

Chiara Iezzi racconta la depressione durante Sanremo e spiega che la pressione del palco e le cure per gli attacchi di panico hanno segnato quel periodo, vissuto però accanto alla sorella Paola con un legame ritrovato.

Chiara Iezzi torna a parlare del suo ritorno al Festival di Sanremo insieme alla sorella Paola, svelando cosa si nascondeva dietro quell’esperienza accolta con entusiasmo dal pubblico. Durante la partecipazione televisiva ha raccontato di aver affrontato un momento personale molto complesso proprio mentre calcava il palco dell’Ariston.

Nel periodo della reunion del duo, infatti, l’artista combatteva con depressione e attacchi di panico. Nonostante la gioia per il ritorno, la paura di non essere all’altezza si faceva sentire. Il desiderio di dare il massimo si scontrava con una fragilità difficile da gestire sotto i riflettori.

Chiara ha spiegato di aver vissuto comunque quell’esperienza in modo positivo, pur tra le difficoltà. Alcuni atteggiamenti, fraintesi dall’esterno come distacco o poca partecipazione, erano in realtà legati alle terapie farmacologiche che stava seguendo. Ha scelto di non nascondere la situazione a chi le stava accanto.

Oggi il percorso di cura è ancora in corso ma procede bene. La cantante parla apertamente di miglioramenti concreti e di una sensazione di rinascita dopo un periodo segnato dall’esposizione pubblica e dalla pressione.

Determinante il ruolo della sorella Paola, che le è rimasta accanto durante tutta la fase più delicata. Il loro rapporto, dopo anni difficili e una separazione dolorosa, si è trasformato. Oggi è meno dipendente e più maturo, costruito su nuovi equilibri.

Accanto alla musica, anche la vita privata trova spazio. Chiara conferma di avere una relazione sentimentale da tempo, ma preferisce mantenerla lontana dai riflettori, scegliendo la riservatezza per proteggere ciò che sta vivendo.