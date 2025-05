X Factor 2025: Francesco Gabbani si unisce ai giudici con Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi

X Factor 2025 svela la sua nuova giuria: accanto ai confermati Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, arriva Francesco Gabbani, che prende il posto lasciato da Manuel Agnelli. Alla conduzione è stata riconfermata Giorgia, pronta a guidare la prossima edizione del talent show in onda da settembre su Sky e in streaming su Now.

L’annuncio ufficiale è stato diffuso oggi sui canali social di X Factor attraverso un video, a pochi giorni dall’inizio delle registrazioni delle audizioni. Lo show Sky Original, prodotto da Fremantle, si prepara così alla partenza con una giuria rinnovata e una nuova energia artistica.

Manuel Agnelli lascia il suo ruolo dopo anni da protagonista e dopo aver guidato alla vittoria la giovanissima Mimì nell’ultima edizione. La sua uscita segna la fine di un’era per il talent, ma apre le porte a un debutto molto atteso.

Per Francesco Gabbani si tratta della prima esperienza come giudice in un talent. Cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, Gabbani ha pubblicato sei album in studio, ottenendo 13 dischi di platino e 4 dischi d’oro. La sua carriera è segnata da importanti traguardi, tra cui due vittorie al Festival di Sanremo: nel 2016 tra le Nuove Proposte con Amen e nel 2017 tra i Big con Occidentali’s Karma, brano da sei dischi di platino e record di streaming e visualizzazioni.

Nel 2020 è tornato al Festival conquistando il secondo posto con Viceversa, certificato triplo platino. Complessivamente, le sue canzoni hanno superato 700 milioni di visualizzazioni su YouTube. Gabbani ha anche scritto per artisti come Mina, Adriano Celentano e Ornella Vanoni, firmando colonne sonore originali.

In televisione ha condotto due edizioni in prima serata del programma Ci vuole un fiore. Dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Viva la vita, ha pubblicato il suo sesto album Dalla tua parte, che ha esordito al primo posto della classifica Top 20 CD, Vinili e Musicassette e al secondo nella classifica generale degli album più venduti in Italia.

Attualmente in tour, Gabbani tornerà sul palco anche in autunno con diverse date live, tra cui quella del 1° ottobre all’Arena di Verona.

La nuova edizione di X Factor prenderà forma a partire dalla prossima settimana con le registrazioni delle prime audizioni, in programma all’Allianz Cloud di Milano. La squadra formata da Giorgia e dai quattro giudici si prepara così a scoprire nuovi talenti e ad avviare ufficialmente l’edizione 2025 del celebre show musicale.