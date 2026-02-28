FantaSanremo 2026, classifica dopo la quarta serata del Festival

Ditonellapiaga domina la serata cover del 27 febbraio e guadagna punti decisivi al FantaSanremo 2026, ma in testa restano Lda e Aka 7Even con un vantaggio netto dopo quattro serate.

La quarta serata del Festival di Sanremo, andata in onda venerdì 27 febbraio, ha cambiato ancora gli equilibri del FantaSanremo 2026. A primeggiare nella serata dedicata alle cover sono stati Ditonellapiaga e TonyPitony, con la cantante capace di incassare ben 105 punti.

Nonostante il risultato della serata, in vetta alla classifica generale restano saldi Lda e Aka 7Even con 595 punti complessivi. Alle loro spalle le Bambole di Pezza a quota 520, mentre il terzo posto è condiviso da Dargen D’Amico ed Elettra Lamborghini con 370 punti.

La graduatoria continua con Samurai Jay (365 punti), Leo Gassmann (340) e la stessa Ditonellapiaga che, grazie alla performance della cover, sale a 310 punti. Seguono Sal Da Vinci (300), J-Ax (290) ed Ermal Meta (285).

Più indietro si trovano Eddie Brock (255), Arisa e Sayf appaiati a 240, Malika Ayane (210) e Luchè (185). A pari merito anche Fulminacci ed Enrico Nigiotti con 180 punti, seguiti da Michele Bravi (175) e Serena Brancale (165).

Chiudono la seconda metà della classifica Mara Sattei e la coppia Maria Antonietta & Colombre (160), Levante e Patty Pravo (150), Tommaso Paradiso (135), Fedez con Masini e Nayt (130), Francesco Renga (110), Tredici Pietro (105), Raf (100) e Chiello (95).

I punteggi non dipendono solo dalle esibizioni sul palco dell’Ariston. Durante la serata sono stati assegnati bonus per gesti e trovate particolari, come il segno della medaglia nella Lingua dei Segni o outfit animalier. Tra i malus, invece, la mancata consegna dei fiori dopo l’esibizione ha comportato una penalità.