Classifica FantaSanremo 2025: Serena Brancale al comando dopo la seconda serata

Dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, Serena Brancale guida la classifica del FantaSanremo con 95 punti. A seguire, Marcella Bella con 90 punti e Willie Peyote con 75 punti. Achille Lauro ha totalizzato 70 punti, mentre Lucio Corsi, leader dopo la prima serata, ha ottenuto 65 punti. Giorgia e Simone Cristicchi condividono la sesta posizione con 50 punti ciascuno. Rocco Hunt ha accumulato 40 punti, seguito da Rkomi con 35 punti. Fedez e Rose Villain hanno entrambi raggiunto 30 punti. Elodie, Francesca Michielin e The Kolors si attestano a 25 punti ciascuno. Bresh chiude la classifica con 5 punti.

Nella classifica generale, Noemi occupa l'ultima posizione con un totale di 25 punti. I punteggi degli artisti possono variare nelle squadre del FantaSanremo in base al loro ruolo (titolari, riserve, capitano). Ad esempio, i primi cinque classificati della seconda serata ricevono un bonus di 20 punti, che raddoppia a 40 se scelti come capitani.

Il FantaSanremo è un gioco fantasy ispirato al Festival della Canzone Italiana, che crea una competizione parallela sul palco dell'Ariston. I partecipanti accumulano punti attraverso bonus e malus assegnati in base a specifiche azioni o situazioni durante le esibizioni degli artisti.

