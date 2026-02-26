FantaSanremo 2026, classifica dopo la seconda serata
Lda e Aka 7even guidano il FantaSanremo dopo la seconda serata grazie a bonus e performance efficaci, con punti extra raccolti anche fuori dal palco e un margine netto sugli inseguitori.
La seconda serata del Festival ha mosso la classifica del FantaSanremo, ma solo per metà dei concorrenti. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti 15 artisti su 30, mentre gli altri entreranno in gioco con i punteggi aggiornati nella serata successiva.
In testa volano Lda e Aka 7even con 345 punti. Alle loro spalle Dargen D’Amico si piazza secondo con 260, seguito dalle Bambole di Pezza a quota 215. Subito dietro il gruppo formato da Elettra Lamborghini, Ditonellapiaga e J-Ax, tutti a 185 punti.
Completano la top ten Ermal Meta (165), Leo Gassman (145), Sal Da Vinci (120) e Fulminacci (115). Più indietro Fedez con Masini, Arisa e Patty Pravo condividono gli 100 punti, mentre Nayt si ferma a 95.
I bonus continuano a fare la differenza. Lda e Aka 7even incassano 10 punti extra grazie a un selfie con un conduttore nel backstage. Stesso premio anche per Bambole di Pezza, Fulminacci, Eddie Brock, Malika Ayane e Sayf.
Prestazione brillante per Dargen D’Amico, che mette insieme ben 60 punti bonus. Tra discesa in platea, dettagli dell’outfit e iniziative collaterali come il brindisi e il gioco dedicato, il suo bottino cresce rapidamente.
Elettra Lamborghini, Arisa e Samurai Jay portano a casa 40 punti extra ciascuno, mentre Leo Gassman ne aggiunge 30. Patty Pravo, prima a esibirsi, guadagna 10 punti ma perde 5 per non aver ringraziato a fine esibizione.
Tra le performance più redditizie spiccano ancora Lda e Aka 7even, con 140 punti raccolti in una sola serata, ed Elettra Lamborghini che ne conquista 75. Levante ottiene 20 punti grazie al gesto dell’inchino con la mano sul cuore.
Chiude in crescita Ditonellapiaga: esibizione oltre la mezzanotte, introduzione del co-conduttore, outfit e risposta del pubblico le valgono un totale di 80 punti, spingendola nella parte alta della classifica.