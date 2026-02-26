FantaSanremo 2026, classifica dopo la seconda serata

Lda e Aka 7even guidano il FantaSanremo dopo la seconda serata grazie a bonus e performance efficaci, con punti extra raccolti anche fuori dal palco e un margine netto sugli inseguitori.

