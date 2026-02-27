Sanremo 2026, televoto e cover nella quarta serata: come funziona la votazione

Carlo Conti guida la quarta serata di Sanremo 2026 dedicata alle cover, con televoto decisivo per la classifica. Il pubblico vota da casa con codici a due cifre e contribuisce al risultato insieme alle giurie di stampa e radio.

Venerdì 27 febbraio il Festival di Sanremo entra nella fase delle cover, uno degli appuntamenti più attesi della settimana. Sul palco salgono tutti i 30 artisti in gara, chiamati a reinterpretare brani del repertorio italiano o internazionale.

Il pubblico da casa ha un ruolo diretto nella classifica della serata. Il televoto si attiva durante le esibizioni: Carlo Conti comunica di volta in volta il codice a due cifre associato a ciascun cantante, che può essere inviato tramite sms oppure digitato da telefono fisso.

Per partecipare al voto si utilizzano i numeri 894.001 da rete fissa e 475.475.1 da cellulare. Ogni preferenza ha un costo di 0,51 euro e ciascun utente può esprimere fino a tre voti per ogni sessione.

Il risultato finale della serata non dipende solo dal pubblico. Il sistema prevede una ripartizione dei pesi tra le diverse giurie: il televoto incide per il 34%, mentre la giuria della sala stampa (tv e web) e quella delle radio contribuiscono ciascuna per il 33%.

Al termine delle esibizioni viene stilata una classifica complessiva. L’artista più votato, sommando tutte le componenti, conquista la vittoria della serata delle cover.