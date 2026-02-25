Iva Zanicchi, lapsus su Elettra Lamborghini a La Vita in Diretta dopo Sanremo 2026

Iva Zanicchi commenta Sanremo 2026 e sbaglia il nome di Elettra Lamborghini per un lapsus legato all’età. Durante la diretta su Rai1 si corregge ridendo e poi la indica tra le sue preferite della serata.

Nel corso della puntata de La Vita in Diretta, Iva Zanicchi ha commentato a caldo la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Ospite di Alberto Matano, la cantante ha passato in rassegna la classifica provvisoria, citando tra gli altri Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e la coppia Fedez-Masini.

Zanicchi ha apprezzato soprattutto il livello delle esibizioni: ha parlato di artisti precisi e senza sbavature, sottolineando come nessuno abbia steccato. Un giudizio netto, accompagnato da una battuta ironica sul “miracolo” dell’intonazione generale.

Nel mezzo del commento è arrivato però un piccolo incidente. Cercando di nominare Elettra Lamborghini, Zanicchi ha confuso il cognome, dicendo “Ferrari” prima di correggersi subito. La cantante ha reagito con autoironia, attribuendo l’errore ai suoi 86 anni e strappando un sorriso in studio.

Al di là della gaffe, il giudizio su Elettra è stato positivo. Zanicchi l’ha indicata tra le migliori della serata insieme a Sal Da Vinci, lodandone presenza scenica e precisione vocale.