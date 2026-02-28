Maddox elimina Pitt dal nome nei titoli di Couture, tensione tra Brad Pitt e Angelina Jolie

Maddox, figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha tolto il cognome paterno dai titoli del film Couture per una scelta personale legata ai rapporti familiari. Il gesto riaccende le tensioni dopo il divorzio dei genitori.

Maddox, primogenito di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha deciso di non usare più il cognome del padre nei crediti del film “Couture”, dove ha lavorato come assistente alla regia. Nei titoli compare infatti come Maddox Jolie, segnando una svolta rispetto al passato.

Nel 2024 il suo nome figurava ancora come Maddox Jolie-Pitt nei credits del film “Maria”, prodotto da Netflix, dove aveva collaborato come assistente di produzione. Il cambio arriva ora in modo netto.

Una persona vicina a Brad Pitt ha espresso forte disappunto per la scelta, attribuendola all’influenza dell’attrice. Secondo questa fonte, la situazione rifletterebbe una frattura familiare maturata nel tempo.

Maddox non è l’unico tra i figli della coppia ad aver preso le distanze dal cognome paterno. Anche la sorella Shiloh ha intrapreso lo stesso percorso, ufficializzando legalmente la modifica nell’agosto 2024, pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni.

Altri figli, come Zahara e Vivienne, hanno a loro volta ridotto l’uso del cognome Pitt nella vita pubblica. Le scelte arrivano dopo anni segnati dalla separazione tra i due attori, iniziata nel settembre 2016 e conclusa definitivamente nel dicembre 2024.