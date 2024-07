Pax Jolie-Pitt, figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt, coinvolto in un incidente in bicicletta

Pax Jolie-Pitt, il figlio ventenne di Angelina Jolie e Brad Pitt, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua bicicletta elettrica a Los Angeles. L'incidente è avvenuto il 29 luglio 2024, su Los Feliz Boulevard, durante l'ora di punta. Secondo le autorità, Pax ha perso il controllo della bici e si è scontrato con un'auto ferma al semaforo.

Nonostante non indossasse un casco, Pax ha riportato solo lievi ferite, tra cui un dolore all'anca e una sospetta lesione alla testa. È stato trasportato in ospedale per accertamenti, dove i medici hanno temuto una possibile emorragia cerebrale, ma le condizioni del giovane sono state stabilizzate e si prevede che possa tornare a casa già in serata.

Pax Jolie-Pitt è il quarto dei sei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt e, secondo quanto riferito, è solito girare per la città su una bici elettrica in stile BMX, spesso senza casco. Le leggi californiane sull'uso del casco per biciclette variano a seconda del tipo di veicolo, ma in questo caso, il casco avrebbe sicuramente ridotto il rischio di lesioni.

La famiglia Jolie-Pitt non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto. Pax ha avuto alcune esperienze nel mondo dello spettacolo, tra cui una partecipazione non accreditata nel film "Maleficent" e un ruolo di doppiatore in "Kung Fu Panda 3". L'incidente sottolinea l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto in contesti urbani trafficati come Los Angeles.