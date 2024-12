Accordo di divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt dopo 8 anni di battaglia legale

Dopo otto anni di battaglia legale, si è finalmente concluso l'accordo di divorzio tra le star di Hollywood, Brad Pitt e Angelina Jolie. La notizia, anticipata in esclusiva dalla rivista People, è stata successivamente confermata dai media internazionali, pur senza svelare i dettagli dell'intesa. L'avvocato di Jolie, James Simon, ha confermato la firma dell'accordo avvenuta ieri, ricordando che l'attrice aveva richiesto il divorzio oltre otto anni fa. Jolie, insieme ai figli, aveva lasciato tutte le proprietà condivise con Pitt, concentrandosi sulla ricerca di pace e guarigione per la sua famiglia.

Il legale ha aggiunto che, nonostante Angelina sia stata esausta, si sente sollevata che questa fase del processo sia finalmente conclusa. Una fonte vicina all'attrice ha dichiarato a People che Jolie non parla negativamente di Pitt, cercando invece di mantenere un atteggiamento positivo dopo un periodo difficile. Un portavoce di Pitt, tuttavia, ha rifiutato di commentare o confermare qualsiasi dettaglio.

La battaglia legale tra i due, iniziata nel settembre 2016 dopo soli due anni di matrimonio e 12 anni di convivenza, è stata segnata da accuse di comportamenti violenti da parte di Pitt nei confronti della moglie e dei loro sei figli. I conflitti si sono estesi anche alla vendita delle quote di Chateau Miraval, una proprietà nel sud della Francia che la coppia aveva acquisito nel 2011 per produrre vino insieme a una famiglia di viticoltori.

