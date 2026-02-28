All'asta il rinoceronte meccanico di Ace Ventura con Jim Carrey

Jim Carrey torna al centro dell’attenzione per la vendita del rinoceronte meccanico di Ace Ventura, usato in una scena cult del film. Il grande prop, lungo oltre tre metri, sarà battuto all’asta con una stima tra 4.000 e 8.000 dollari.

Un oggetto diventato simbolo della comicità anni ’90 finisce sul mercato dei collezionisti. Si tratta del rinoceronte meccanico apparso in “Ace Ventura: Missione Africa”, il sequel interpretato da Jim Carrey che ha segnato un’intera generazione.

Il pezzo sarà messo in vendita durante una prossima asta organizzata da Propstore. Secondo le stime, il valore potrebbe oscillare tra i 4.000 e gli 8.000 dollari, cifra che riflette la popolarità della scena e il culto costruito attorno al film.

Nel lungometraggio, il protagonista si nasconde all’interno dell’animale per spiare alcuni criminali, salvo poi uscire in modo grottesco dalla parte posteriore del rinoceronte. Una sequenza che, nel tempo, è diventata una delle più ricordate della commedia americana.

Il modello è lungo oltre tre metri ed è dotato di componenti meccaniche come cerniere idrauliche, una coda in gommapiuma e una seduta interna imbottita. La parte posteriore, realizzata in lattice e removibile, è quella utilizzata per la celebre scena.

Costruito in fibra di vetro con zampe in polistirolo rigido, il prop è progettato per essere relativamente trasportabile nonostante le dimensioni. Un dettaglio che lo rende più gestibile rispetto a quanto si potrebbe immaginare guardando il film.

“Ace Ventura: Missione Africa” incassò oltre 212 milioni di dollari al botteghino mondiale. Ancora oggi resta un punto di riferimento della comicità slapstick, anche grazie a sequenze come quella del rinoceronte, entrate nell’immaginario collettivo.