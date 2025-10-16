Jim Carrey pronto a tornare al cinema: in trattative per interpretare George Jetson nel live-action de I pronipoti

Jim Carrey è in trattative per vestire i panni di George Jetson nel nuovo film live-action ispirato alla celebre serie animata The Jetsons, conosciuta in Italia come I pronipoti. A rivelarlo è Variety, confermando che il progetto è attualmente in sviluppo presso Warner Bros. Discovery.

La regia è affidata a Josh Greenbaum, già dietro la macchina da presa di “Barb and Star Go to Vista Del Mar”. Il film sarà prodotto da Hanna-Barbera Studios Europe e promette di restituire il fascino del mondo retrofuturistico della serie originale, mantenendo il suo spirito satirico e ironico. L’ambientazione sarà infatti un futuro immaginato negli anni ’60, tra robot domestici, città sospese e automobili volanti.

La sceneggiatura è firmata da Matt Lieberman, autore di successi come “Free Guy”, mentre la produzione è curata da Rideback, lo studio già noto per “The Lego Movie”.

Se l’accordo dovesse concludersi positivamente, Carrey tornerebbe alla commedia live-action dopo un lungo periodo lontano dal grande schermo. L’attore, celebre per ruoli indimenticabili in “The Mask”, “Ace Ventura” e “The Truman Show”, potrebbe così riportare la sua comicità visionaria in un contesto fantascientifico.

Le trattative sono ancora in corso, ma la notizia ha già suscitato entusiasmo tra fan e addetti ai lavori. Molti considerano Carrey la scelta ideale per interpretare George Jetson, il capofamiglia alle prese con una vita ipertecnologica fatta di invenzioni bizzarre, routine spaziali e ironiche sfide quotidiane.