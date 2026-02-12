Jennifer Aniston festeggia 57 anni, il bacio con Jim Curtis conquista i fan

Jennifer Aniston compie 57 anni e festeggia con un bacio pubblico del compagno Jim Curtis. Il post su Instagram scatena i fan e riaccende i riflettori sulla loro relazione, iniziata quasi un anno fa dopo una presentazione tra amici comuni.

Un bacio in bianco e nero per celebrare i 57 anni di Jennifer Aniston. A pubblicare lo scatto è stato Jim Curtis, che su Instagram ha condiviso una foto intima insieme all’attrice, mentre si scambiano un bacio sopra una composizione floreale.

Nel post compare anche una seconda immagine: i due ridono insieme a bordo di una barca, lontani dai riflettori. “HBD MY ”, ha scritto Curtis, 50 anni, dedicando il messaggio di compleanno alla star di “Friends”.

I commenti sono arrivati in pochi minuti. C’è chi ha parlato di coppia affiatata, chi ha scritto di essere felice per loro e chi ha persino ipotizzato un futuro insieme. Il tono generale è stato di entusiasmo per la relazione tra l’attrice e l’ipnoterapeuta.

Solo due settimane fa Curtis aveva raccontato come è nato il rapporto con Jennifer Aniston. Ospite del programma “Today” il 26 gennaio, aveva spiegato di averla conosciuta tramite amici comuni. All’inizio semplici conversazioni, poi un legame sempre più stretto.

“Abbiamo parlato a lungo”, aveva detto, senza indicare una data precisa sull’inizio della storia. Ha però chiarito che la frequentazione dura da mesi, quasi un anno. Durante l’intervista non aveva nascosto un certo imbarazzo, ammettendo di arrossire davanti alle domande sulla vita privata.

Le prime voci su una possibile relazione erano circolate nell’estate 2025, quando i due erano stati fotografati in vacanza in Spagna insieme ad altri volti noti. L’ufficialità sui social è arrivata a novembre dello stesso anno, con un post di compleanno pubblicato dall’attrice per Curtis.

Premiata con un Emmy, Aniston è stata sposata con Brad Pitt dal 2000 al 2005 e con Justin Theroux dal 2015 al 2018. Oggi sceglie di mostrarsi felice accanto a Curtis, tra scatti in bianco e nero e dediche pubbliche.