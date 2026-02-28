Tram deragliato a Milano, due morti e 39 feriti. Indagine su malore del conducente

A Milano un tram deraglia e provoca due morti per un possibile malore del conducente. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto, con decine di feriti e una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti.

Un tram della linea 9 è uscito dai binari nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto, a Milano, finendo contro un edificio dopo aver affrontato una curva ad alta velocità. Il bilancio è pesante: due persone morte e 39 ferite, alcune in condizioni gravi.

Le vittime sono Ferdinando Favia, 59 anni, imprenditore residente a Vigevano, e Abdou Karim Tourè, 58enne di origine senegalese. Entrambi si trovavano a bordo e sono stati sbalzati fuori dal mezzo nell’impatto. Per Favia non c’è stato nulla da fare; la compagna, seduta accanto a lui, è ricoverata in condizioni critiche.

Leggi anche: Milano, video del tram 9 che deraglia e si schianta contro un palazzo, un morto e decine di feriti

Tourè, senza fissa dimora, è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Niguarda, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. Nelle ore successive nessuno si è presentato per avere sue notizie, nonostante la numerosa comunità senegalese presente in città.

Tra i feriti, cinque persone destano particolare preoccupazione. Due sono ricoverate in rianimazione al Policlinico, mentre altri pazienti sono stati distribuiti negli ospedali cittadini. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e numerosi mezzi di soccorso.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Milano, che procede per omicidio colposo. Le immagini delle telecamere e i racconti dei passeggeri saranno fondamentali per chiarire quanto accaduto. Un video girato da un automobilista mostra il tram deragliare, schiantarsi e inclinarsi dopo aver affrontato la curva.

Gli accertamenti tecnici sui binari non hanno evidenziato anomalie. L’ipotesi principale resta quella di un malore del conducente, che avrebbe anche saltato una fermata poco prima dello schianto. «Mi sono sentito male», avrebbe riferito l’autista ai colleghi subito dopo l’incidente.

Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco Giuseppe Sala, che ha parlato di una dinamica probabilmente legata al conducente. Il mezzo coinvolto è di ultima generazione e l’autista, secondo le prime informazioni, era esperto e in servizio da poco tempo.

L’azienda dei trasporti Atm ha espresso cordoglio e ha assicurato piena collaborazione con gli inquirenti. Reazioni anche dal mondo politico: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro Matteo Salvini hanno espresso vicinanza alle famiglie delle vittime, mentre Elly Schlein ha chiesto di fare chiarezza sulle cause.

I sindacati del settore trasporti hanno annunciato la richiesta di un confronto urgente con l’azienda per analizzare l’accaduto. Il tram coinvolto è un modello Tramlink bidirezionale lungo 25 metri, entrato in servizio recentemente anche sulla linea 9, una delle più frequentate del capoluogo lombardo.