Tram deragliato a Milano, malore dell'autista Pietro provoca due morti e oltre 50 feriti

Pietro, autista del tram 9, è stato colpito da un malore improvviso mentre era alla guida a Milano causando il deragliamento. Il mezzo ha travolto un albero e si è schiantato contro un edificio con due morti e decine di feriti.

Venerdì pomeriggio a Milano un tram della linea 9 è uscito dai binari lungo il tratto tra piazza della Repubblica e viale Vittorio Veneto dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Il convoglio, uno dei più recenti in servizio, ha terminato la corsa contro la facciata di un edificio dopo aver urtato un albero.

Alla guida c’era Pietro M., sessantenne con una lunga esperienza nel trasporto pubblico. Poco prima dell’impatto ha avvertito un forte dolore a una gamba e subito dopo ha avuto un mancamento. «Ho visto tutto nero», ha raccontato. Il malore gli ha impedito di gestire lo scambio dei binari e di frenare.

Leggi anche: Tram deragliato a Milano, due morti e 39 feriti. Indagine su malore del conducente

Il bilancio è pesante. Due passeggeri, Ferdinando Favia di 59 anni e Abdou Karim Toure di 56, sono stati sbalzati fuori dal tram e sono morti sul colpo. In totale si contano 54 feriti, dodici dei quali ricoverati e due in condizioni critiche, mentre gli altri sono stati medicati e dimessi.

Le immagini delle telecamere mostrano che il tram ha attraversato una fermata senza rallentare. Un elemento che rafforza l’ipotesi che il conducente fosse già privo di sensi diversi metri prima del punto dell’impatto.

L’autista è stato portato all’ospedale Niguarda per accertamenti ed è stato dimesso. Gli esami hanno escluso l’assunzione di alcol o sostanze. Ora gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause del malore improvviso e verificare eventuali condizioni pregresse.

Il mezzo è stato sequestrato per i controlli tecnici. Sotto esame anche il dispositivo di sicurezza “uomo morto”, che dovrebbe arrestare automaticamente il tram in caso di perdita di controllo del conducente. Gli inquirenti vogliono capire se fosse attivo e se abbia funzionato correttamente.

L’impatto ha danneggiato anche l’edificio colpito. Per precauzione i residenti sono stati trasferiti in albergo, mentre proseguono le verifiche sulla stabilità della struttura.