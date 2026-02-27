Donna senza documenti su volo da New York fermata a Malpensa

Svetlana Dali arriva a Malpensa senza passaporto né biglietto dopo essere salita su un volo da New York eludendo i controlli. La donna, già nota per un episodio simile, si sarebbe nascosta a bordo per evitare verifiche.

Una donna russa di 32 anni, Svetlana Dali, è stata bloccata all’aeroporto di Malpensa giovedì 26 febbraio appena atterrata da New York. Non aveva con sé né passaporto né biglietto aereo, ma era comunque riuscita a salire su un volo intercontinentale diretto in Italia.

Secondo quanto ricostruito, la passeggera irregolare sarebbe partita dall’aeroporto di Newark, dove mercoledì pomeriggio è decollato il volo UA19. Approfittando della confusione, avrebbe superato i controlli di sicurezza e oltrepassato il gate senza essere fermata, per poi nascondersi nel bagno dell’aereo durante l’imbarco.

Non si tratta di un caso isolato. La donna aveva già messo in atto un’azione simile nel 2024, quando era riuscita a volare fino a Parigi partendo dal JFK di New York senza documenti. Anche allora si era mescolata tra i passeggeri e aveva evitato i controlli fino all’arrivo.

In quell’occasione si era presentata con un nome falso, ma era stata identificata e riportata negli Stati Uniti. Dopo la condanna, avrebbe tentato di fuggire rimuovendo il braccialetto elettronico, venendo però fermata a Buffalo.

L’episodio riaccende i dubbi sulle procedure di sicurezza negli aeroporti internazionali. Resta da chiarire come sia stato possibile superare più livelli di controllo senza essere intercettata e come abbia potuto restare nascosta a bordo senza attirare l’attenzione dell’equipaggio.

La compagnia aerea ha fatto sapere di aver avviato verifiche interne e di collaborare con le autorità per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali falle nei sistemi di controllo.