Ja Rule litiga con Tony Yayo su un volo Delta da San Francisco a New York

Lite accesa su un volo di linea tra due rapper americani: parole grosse, un cuscino lanciato e l’intervento dell’equipaggio poco dopo l’imbarco.

Un normale volo di linea si è trasformato in una scena di forte tensione tra Ja Rule e Tony Yayo. L’episodio è avvenuto domenica mattina a bordo di un aereo Delta in partenza da San Francisco e diretto a New York, prima ancora del decollo.

Secondo quanto emerso, Ja Rule era seduto davanti a Tony Yayo e a un suo amico. Durante le fasi iniziali dell’imbarco avrebbe fatto un commento rivolto ai due, mentre stavano prendendo posto. Da lì, nel giro di pochi istanti, la situazione è degenerata in un acceso confronto verbale.

Un video girato da un passeggero mostra l’alterco già in corso, con le voci che si alzano e diversi viaggiatori che si voltano per capire cosa stia succedendo. Ja Rule urla verso la fila dietro di lui, usando insulti e ripetendo più volte di voler arrivare allo scontro fisico.

Durante la discussione, il rapper avrebbe anche lanciato un cuscino in direzione di Tony Yayo. A quel punto l’equipaggio è intervenuto per riportare l’ordine. Alcuni testimoni raccontano che entrambi siano stati fatti scendere temporaneamente dall’aereo mentre il personale gestiva la situazione.

Nella concitazione, Tony Yayo ha replicato ricordando che comportamenti del genere a bordo di un aereo possono avere conseguenze penali, sostenendo di non aver fatto nulla per provocare l’incidente.

Un portavoce di Delta ha confermato che due passeggeri sono stati richiamati dall’equipaggio dopo un disaccordo e che uno dei due è stato riprotetto su un volo successivo. L’aereo ha poi proseguito regolarmente verso il JFK, atterrando senza ulteriori problemi.

Dopo essere stato contattato, Ja Rule ha commentato l’episodio sui social, minimizzando l’accaduto e dicendo di non essersi pentito di quanto successo. Resta invece incerto quale dei due rapper sia stato costretto a cambiare volo.