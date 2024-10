Fedez in volo verso New York con il suo Jet Privato e occhiali da 1.500 Euro

Lo scorso 23 ottobre, Fedez ha interrotto un silenzio social di circa venti giorni, durante il quale ha scelto di allontanarsi dalla vita pubblica a causa del caso ultras, che ha coinvolto diversi personaggi noti legati ai club di Milan e Inter, compresi il suo bodyguard Christian Rosiello e Ismail Hagag, noto come Alex Codogno. Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, il rapper ha condiviso nuovi aggiornamenti su Instagram, annunciando la sua partenza per New York a bordo di un jet privato. Questo viaggio ha suscitato curiosità , poiché il motivo rimane incerto, oscillando tra impegni lavorativi e un semplice viaggio di piacere.

Durante il volo, Fedez ha mostrato ai suoi follower un paio di occhiali dal design distintivo, noti come "Over the Top", dell'azienda Oakley. Questo modello, non più in commercio, è caratterizzato da stanghette che si posizionano sopra la testa, risultando in un look futurista e audace. Questi occhiali sono stati indossati in film iconici come "Blade Runner 2049" e "Spy Kids 3". Anche se non è possibile accertare il prezzo esatto, il loro valore varia tra 1.300 e 3.000 euro nei mercati di rivendita di articoli di lusso e vintage, dimostrando così la continua passione di Fedez per il lusso e il design esclusivo.

Nel frattempo, Chiara Ferragni, la moglie di Fedez, ha trascorso un weekend all'insegna della famiglia con i loro figli, Leone e Vittoria. L'influencer ha condiviso momenti di felicità trascorsi in un parco giochi, insieme ai familiari, creando un’atmosfera di affetto e unità . La famiglia di Chiara, tra cui la madre Marina Di Guardo e le sorelle, ha partecipato a questo momento di gioia, evidenziando l'importanza del tempo di qualità in famiglia in un periodo così turbolento per il rapper.

Questo ritorno sui social di Fedez e la sua scelta di condividere momenti di lusso riflettono un tentativo di riprendere il controllo della sua immagine pubblica, mentre continua a navigare le complicazioni legate alle recenti controversie. La sua figura rimane al centro dell’attenzione mediatica, con aspettative crescenti per i futuri progetti e impegni che lo attendono.