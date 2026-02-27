Milano, video del tram 9 che deraglia e si schianta contro un palazzo, un morto e decine di feriti

Un uomo di 60 anni è morto a Milano dopo il deragliamento del tram 9 causato da una manovra improvvisa ad alta velocità. Il mezzo ha attraversato l’incrocio senza frenare e si è schiantato contro un edificio, ferendo decine di persone.

Un uomo di 60 anni, residente a Rozzano, ha perso la vita nel deragliamento del tram 9 avvenuto nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto, a Milano. La vittima non era a bordo del mezzo: è stata travolta durante l’incidente. Il bilancio provvisorio parla anche di numerosi feriti, tra cui un caso grave e diversi ricoveri con codici di minore entità.

Le immagini registrate da una dashcam mostrano il tram arrivare a velocità sostenuta da piazza della Repubblica in direzione corso Buenos Aires. All’improvviso il convoglio devia verso sinistra, invade l’incrocio e prosegue senza rallentare fino all’impatto contro un edificio all’angolo con via Lazzaretto. Nella traiettoria sfiora auto ferme al semaforo e un rider in bicicletta che riesce a mettersi in salvo.

Chi era nei pressi racconta di un boato violento. «Sembrava un terremoto», dice un commerciante della zona, uscito in strada subito dopo lo schianto. Tra urla e confusione, diversi passeggeri sono scesi dal tram danneggiato mentre si alzava una nube di polvere e si vedevano scintille dai cavi elettrici.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli inquirenti vogliono chiarire le cause dell’uscita dai binari: tra le ipotesi, una manovra per evitare un ostacolo improvviso oppure una velocità non adeguata. Saranno ascoltati il conducente e i testimoni, mentre verranno effettuati accertamenti tecnici sul mezzo.

Il tram coinvolto è un modello di ultima generazione, in servizio da circa un anno. Si tratta di un convoglio bidirezionale lungo 25 metri, con tre carrozze comunicanti e sistemi tecnologici avanzati, tra cui telecamere interne e dispositivi di informazione in tempo reale per i passeggeri.

La linea 9, una delle più frequentate della città, collega diverse aree centrali e attraversa zone molto trafficate. L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione e ha richiesto l’intervento immediato di soccorritori, vigili del fuoco e forze dell’ordine.