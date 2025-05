Tragedia a New York: nave scuola messicana si schianta contro il ponte di Brooklyn, 2 morti e 19 feriti

Due persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite, di cui due in condizioni gravi, dopo che una nave scuola della Marina messicana si è scontrata contro il ponte di Brooklyn, a New York. L'incidente è avvenuto nella serata di sabato mentre la nave Cuauhtémoc navigava lungo l’East River. Il veliero ha perso potenza prima dell’impatto “La nave della Marina messicana Cuauhtémoc ha perso potenza e ha colpito il ponte di Brooklyn”, ha dichiarato il sindaco di New York, Eric Adams, in un comunicato ufficiale. A bordo dell’imbarcazione si trovavano 277 persone tra equipaggio e cadetti. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la cima dei tre alberi del veliero si è schiantata contro una delle campate del ponte, causando gravi danni alla struttura e alla nave stessa. Parti dell’alberatura si sono sgretolate a seguito dell’impatto. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. Le indagini sono in corso per accertare le cause del guasto e la dinamica precisa dell’incidente.

