Tram deraglia a Milano e travolge passanti, feriti incastrati sotto il mezzo

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano dopo una manovra improvvisa, travolgendo alcuni passanti. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto, dove il convoglio è finito contro un edificio.

Un grave incidente si è verificato a Milano nel pomeriggio, poco dopo le 16, quando un tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, terminando la sua corsa contro la facciata di un edificio.

Il convoglio, diretto da piazza Repubblica verso Porta Venezia, ha investito alcune persone lungo il percorso. Secondo le prime informazioni, diversi feriti sarebbero rimasti bloccati sotto il mezzo subito dopo l’impatto.

Sul posto sono arrivate numerose ambulanze e squadre di soccorso, impegnate nelle operazioni per liberare i feriti e prestare le prime cure. La zona è stata rapidamente isolata per consentire l’intervento in sicurezza.

Le cause dell’incidente non sono ancora accertate. Tra le ipotesi, una frenata improvvisa o una manovra per evitare qualcuno che stava attraversando la strada, che avrebbe provocato il deragliamento del tram.