Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata all'Ariston

Sanremo 2026 entra nel vivo con la serata cover e duetti del 27 febbraio per rinnovare i brani più amati. Sul palco 30 artisti in gara affiancati da ospiti, con un’apertura festosa e una chiusura attesa.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in programma il 27 febbraio al Teatro Ariston, è dedicata alle cover e ai duetti. Tutti e 30 i cantanti in gara tornano sul palco accompagnati da ospiti, reinterpretando grandi successi della musica italiana e internazionale.

Ad aprire la serata è Elettra Lamborghini insieme alle Las Ketchup con “Aserejé”, mentre la chiusura è affidata a Leo Gassmann in coppia con Aiello sulle note di “Era già tutto previsto”. Nel mezzo si alternano esibizioni che mescolano generi e generazioni.

Tra i momenti più attesi ci sono Mara Sattei con Mecna in “L’ultimo bacio”, Levante con Gaia in “I maschi” e Malika Ayane con Claudio Santamaria in “Mi sei scoppiato dentro il cuore”. Spazio anche a collaborazioni originali come quella tra Bambole di Pezza e Cristina D’Avena con “Occhi di gatto”.

Dargen D’Amico sale sul palco con Pupo e Fabrizio Bosso per “Su di noi”, mentre Tommaso Paradiso si esibisce con gli Stadio in “L’ultima luna”. Michele Bravi duetta con Fiorella Mannoia in “Domani è un altro giorno”.

La scaletta prosegue con Tredici Pietro insieme a Galeffi, Fudasca & Band, Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas e Fulminacci affiancato da Francesca Fagnani in “Parole Parole”. LDA e AKA 7EVEN portano “Andamento lento” con Tullio De Piscopo.

Tra gli altri duetti spiccano Raf con The Kolors in “The riddle”, J-Ax con Ligera County Fam, Enrico Nigiotti con ALFA e Serena Brancale affiancata da Gregory Porter e Delia in “Besame Mucho”.

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi interpreta “Hit the Road Jack”, mentre Francesco Renga con Giusy Ferreri propone “Ragazzo solo, ragazza sola”. Arisa si esibisce con il Coro del Teatro Regio di Parma in “Quello che le donne non dicono”.

Completano la serata le esibizioni di Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci, Sal Da Vinci con Michele Zarrillo, Fedez e Masini con Stjepan Hauser, Ermal Meta con Dardust e Nayt con Joan Thiele.

Chiudono la lista Luchè con Gianluca Grignani, Chiello con il maestro Saverio Cigarini e infine Leo Gassmann con Aiello, a conclusione di una serata che celebra la tradizione musicale attraverso nuove interpretazioni.