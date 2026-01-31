Sanremo 2026, tutti i duetti della serata cover: ospiti e canzoni scelte

Carlo Conti ha annunciato i duetti della serata cover di Sanremo 2026. Trenta Big, brani storici italiani e incursioni internazionali. Appuntamento all’Ariston per una gara che promette equilibrio e sorprese.

È stato Carlo Conti a svelare al Tg1 delle 13.30 l’elenco completo dei duetti della Serata delle Cover di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston. I 30 Big in gara hanno scelto liberamente un brano del repertorio italiano o internazionale, a patto che fosse stato pubblicato entro il 31 dicembre 2025.

Il quadro che emerge premia soprattutto la tradizione musicale italiana, affiancata da alcuni titoli stranieri molto noti. La varietà degli ospiti e il peso delle canzoni selezionate rendono la competizione particolarmente aperta, con esibizioni pensate per lasciare il segno.

Anche quest’anno gli artisti saranno valutati attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Come già accaduto nell’edizione precedente, era prevista la possibilità di duetti tra Big in gara, opzione che però non è stata utilizzata da nessuno.

Arisa ha scelto “Quello che le donne non dicono” insieme al Coro del Teatro Regio di Parma. Le Bambole di Pezza porteranno “Occhi di gatto” con Cristina d’Avena, mentre Chiello interpreterà “Mi sono innamorato di te” affiancato da Morgan. Dargen D’Amico ha optato per “Su di noi” con Pupo e Fabrizio Bosso.

Ditonellapiaga proporrà “The Lady Is a Tramp” con TonyPitony. Eddie Brock canterà “Portami via” con Fabrizio Moro. Elettra Lamborghini ha puntato su “Aserejé” con Las Ketchup, Enrico Nigiotti su “En e Xanax” con Alfa, Ermal Meta su “Golden Hour” con Dardust.

Fedez e Marco Masini si misureranno con “Meravigliosa creatura” insieme a Stjepan Hauser. Francesco Renga ha scelto “Ragazzo solo, ragazza sola” con Giusy Ferreri. Fulminacci porterà “Parole parole” con Francesca Fagnani. J-Ax canterà “E la vita, la vita” con la Ligera County Fam.

Lda e Aka 7even proporranno “Andamento lento” con Tullio De Piscopo. Leo Gassmann ha scelto “Era già tutto previsto” con Aiello. Levante interpreterà “I maschi” con Gaia. Luchè renderà omaggio a “Falco a metà” con Gianluca Grignani.

Malika Ayane canterà “Mi sei scoppiato dentro al cuore” con Claudio Santamaria. Mara Sattei ha optato per “L’ultimo bacio” con Mecna. Maria Antonietta e Colombre eseguiranno “Il mondo” con Brunori Sas. Michele Bravi porterà “Domani è un altro giorno” con Fiorella Mannoia.

Nayt ha scelto “La canzone dell’amore perduto” con Joan Thiele. Patty Pravo interpreterà “Ti lascio una canzone” con Timofej Andrijashenko. Raf canterà “The Riddle” con The Kolors. Sal Da Vinci ha optato per “Cinque giorni” con Michele Zarrillo.

Samurai Jay proporrà “Baila morena” con Belén Rodríguez e Roy Paci. Sayf canterà “Hit the Road Jack” con Alex Britti e Mario Biondi. Serena Brancale interpreterà “Besame Mucho” con Gregory Porter e Delia.

Tommaso Paradiso ha scelto “L’ultima luna” con gli Stadio. Tredici Pietro chiuderà l’elenco con “Vita”, affiancato da Galeffi, Fudasca e band.