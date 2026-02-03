Sanremo 2026, Lillo verso l'Ariston: ipotesi coconduzione nella serata delle cover

Lillo Petrolo verso il palco dell’Ariston a Sanremo 2026: per il comico si profila un ruolo da coconduttore, con la serata delle cover come ipotesi più accreditata.

Lillo Petrolo potrebbe entrare nel cast di Sanremo 2026 come coconduttore. La voce circolata nelle ultime ore trova conferme in ambienti televisivi, che indicano l’attore e comico pronto a salire sul palco dell’Ariston accanto alla conduzione principale.

L’ipotesi più concreta riguarda la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, quando Lillo affiancherebbe Carlo Conti e Laura Pausini. La collocazione non sarebbe però ancora definitiva e resterebbe un margine di incertezza sulla serata esatta del suo intervento.

