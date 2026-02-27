Sanremo 2026, Eros Ramazzotti scherza sul guasto audio durante il duetto con Alicia Keys

Eros Ramazzotti si ferma sul palco di Sanremo 2026 per un guasto audio durante il duetto con Alicia Keys. Il problema alle cuffie blocca l’esibizione dopo poche note e trasforma l’attesa in uno show improvvisato davanti al pubblico dell’Ariston.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si è fermata all’improvviso durante uno dei momenti più attesi. Eros Ramazzotti e Alicia Keys stavano per eseguire “L’Aurora” quando, dopo l’attacco al pianoforte, la cantante americana ha interrotto tutto: non riusciva a sentire in cuffia.

“Stop, non sento nulla”, ha detto Keys, costringendo la regia a bloccare la performance. Accanto a lei, Ramazzotti ha subito provato a stemperare la tensione con una battuta: “Il bello della diretta”.

Il conduttore Carlo Conti è intervenuto rapidamente, mandando la pubblicità per permettere ai tecnici di risolvere il guasto. Nei minuti fuori onda, però, il palco dell’Ariston non è rimasto fermo.

Ramazzotti ha trasformato l’attesa in uno spettacolo improvvisato, coinvolgendo il pubblico con ironia. “Il pianoforte almeno c’è?”, ha scherzato guardando lo strumento davanti a lui. Poi si è avvicinato alle apparecchiature tecniche, indicando i cavi e commentando con tono divertito la situazione.

Conti lo ha richiamato con un sorriso: “Non toccare niente”. Subito dopo ha ironizzato sull’imprevisto, scusandosi con Alicia Keys e rivolgendosi al cantante: “L’ho fatto apposta per tenerti più tempo sul palco”.

Tra battute e piccoli siparietti, Ramazzotti ha intrattenuto la platea fino al ritorno in diretta. Risolto il problema tecnico, l’esibizione è poi ripartita regolarmente, senza ulteriori interruzioni.